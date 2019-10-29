Оскорбивший Слуцкого Базур в стартовом составе «Витесса» на матч «Де Графсхапом»
19:32
Стал известен состав «Витесса» на матч первого раунда Кубка Голландии «Витесс» — «Де Графсхап».
De 1?1? van Vites!— Vitesse (@MijnVitesse) October 29, 2019
Let's go boys! ?#Vitesse #vitgra pic.twitter.com/C6OVufIato
В стартовом составе сыграет полузащитник Рихедли Базур. Ранее он оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого, но затем извинился за свои слова, после чего ему разрешили вернуться к тренировкам и играм.
«Витесс»: Лампру, Леливелд, Кларк, Грот, Базур, Дарфалу, Даса, Хайек, Беро, Бейтин, Духи.
Матч начнется в 20.30 по московскому времени.
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