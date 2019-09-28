Полузащитник «Милана» Ален Халилович выступающий в «Херенвене» на правах аренды, рассказал об адаптации к новой лиге.

- Это хороший выбор, лига мне подходит, — цитирует Voetbal International Халиловича. — Хочу доказать, что могу быть одним из лучших в чемпионате и среди лучших игроков в Европе.

В Милане были разочарованы тем, как «Стандард» относился ко мне. Они давали какие-то обещания, но затем происходило обратное. Они создавали мне проблемы. У меня есть такое чувство, что могу играть как Модрич.