Онана заявил о готовности покинуть «Аякс» летом 2022 года

Голкипер Андре Онана заявил, что в ближайшее летнее трансферное окно покинет «Аякс» и станет свободным агентом.

«У меня есть право не продлевать контракт. Я отдавал всего себя этому клубу и думаю, что мое время здесь подошло к концу. Не хочу обсуждать, что произошло, но все несут ответственность за то, что я не подписал новый контракт», — цитирует вратаря NOS.

Сообщалось, что футболист продолжит карьеру в «Милане», заключив долгосрочный договор с зарплатой почти в три миллиона евро.