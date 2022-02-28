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Сегодня, 21:58

Онана заявил о готовности покинуть «Аякс» летом 2022 года

Онана покинет «Аякс» летом 2022 года
Гоша Чернов
Корреспондент

Голкипер Андре Онана заявил, что в ближайшее летнее трансферное окно покинет «Аякс» и станет свободным агентом.

«У меня есть право не продлевать контракт. Я отдавал всего себя этому клубу и думаю, что мое время здесь подошло к концу. Не хочу обсуждать, что произошло, но все несут ответственность за то, что я не подписал новый контракт», — цитирует вратаря NOS.

Сообщалось, что футболист продолжит карьеру в «Милане», заключив долгосрочный договор с зарплатой почти в три миллиона евро.

Андре Онана
ФК Аякс
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