Онана отказался продлевать контракт с «Аяксом»
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сообщил, что клуб не смог продлить контракт с голкипером Андре Онаной. Футболист следующим летом намерен покинуть клуб свободным агентом, сообщает De Telegraaf.
По словам Овермарса, у амстердамского клуба было предложение от «Лиона» по игроку, но сам футболист не захотел переходить во французский клуб.
Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.
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