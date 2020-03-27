Нури посоветовал де Йонгу перейти в «Барселону»

Экс-полузащитник «Аякса» Абделхак Нури рекомендовал своему бывшему одноклубнику Френки де Йонгу перейти в «Барселону». Голландец в прошлом году перебрался в каталонский клуб.

— Когда я был у Аппи, его мама спросила: «Аппи, куда должен идти Френки?», а затем назвала клубы, — цитирует NOS де Йонга. — «Он должен перейти в Барселону»? — спросила она. Аппи дал понять, что согласен (повел бровью, тогда Нури находился в коме. — Прим.). Это был очень хороший момент для меня и всей семьи.

Напомним, Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером». В результате 21-летний игрок получил необратимые повреждения мозга, поэтому сейчас общение с экс-игроком очень ограничено.