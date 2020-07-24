Новый сезон чемпионата Голландии стартует 12 сентября

Следующий сезон чемпионата Голландии пройдет с 12 сентября 2020 года по 16 мая 2021 года, сообщает сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

После завершения 34-го тура чемпионата будут проведены стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе и плей-офф за путевку в Лигу Европы.

В течение сезона возможны корректировки по датам в силу выступлений команд в еврокубках. В середине декабря будет объявлена программа чемпионата после 22-го тура.

Сезон-2019/20 чемпионата Голландии был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, победитель не был объявлен.