«Новая реальность в ресторане». Бывший игрок сборной Украины выбрался в Голландии на ужин

Бывший футболист «Сатурна» и сборной Украины, глава профсоюза футболистов Голландии Евгений Левченко выбрался вместе с супругой в ресторан. В настоящее время Левченко проживает в Амстердаме.

«Послекарантинный ужин! После 2,5 месяца домашних арестов вырвались вдвоем на ужин! Нарядились, костюм не надевал месяца 3 точно. Но новая реальность в ресторане: тарелки берешь сам и ставишь сам на поднос. Расстояние с официантом 1,5 метра минимум!» — написал Левченко в Instagram.