«Новая реальность в ресторане». Бывший игрок сборной Украины выбрался в Голландии на ужин
Бывший футболист «Сатурна» и сборной Украины, глава профсоюза футболистов Голландии Евгений Левченко выбрался вместе с супругой в ресторан. В настоящее время Левченко проживает в Амстердаме.
«Послекарантинный ужин! После 2,5 месяца домашних арестов вырвались вдвоем на ужин! Нарядились, костюм не надевал месяца 3 точно. Но новая реальность в ресторане: тарелки берешь сам и ставишь сам на поднос. Расстояние с официантом 1,5 метра минимум!» — написал Левченко в Instagram.
Послекарантинный ужин! После 2,5 месяцев домашних арестов, вырвались вдвоём на ужин! Нарядились, костюм не надевал месяца 3 точно? но новая реальность в ресторане: тарелки берёшь сам и ставишь сам на поднос( расстояние с официантом 1,5 метра минимум! Смотрите в сториз? Na 2,5 maanden thuis te hebben gezeten, hebben we een uitstapje gemaakt om wat quality time te beleven. Onder een zeer strikt protocol hebben we een geweldige avond beleefd! Tip voor elk stel;-) boek een hotel, eet in een restaurant, steun de horecagelegenheden. Het leven gaat verder??