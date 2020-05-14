Николас Тальяфико: «Возможно, я в списке «Барселоны», но конкретики нет»
14 мая 2020, 23:33
Защитник «Аякса» Николас Тальяфико рокомментировал возможный переход в «Барселону».
— «Аякс» — отличный клуб, но в чемпионате Голландии не очень хорошая конкуренция, — сказал Тальяфико радиостанции Continental. — Всегда должны быть мечты. Подготовка к сезону начнется в августе. Но уйду я или нет — все неясно.
Я пытаюсь думать о своем состоянии, чтобы оставаться в форме, насколько это возможно, если я пойду в другой клуб. Я пока жду. Возможно, я в списке «Барселоны», но конкретики нет.
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