Николас Тальяфико: «Возможно, я в списке «Барселоны», но конкретики нет»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико рокомментировал возможный переход в «Барселону».

— «Аякс» — отличный клуб, но в чемпионате Голландии не очень хорошая конкуренция, — сказал Тальяфико радиостанции Continental. — Всегда должны быть мечты. Подготовка к сезону начнется в августе. Но уйду я или нет — все неясно.

Я пытаюсь думать о своем состоянии, чтобы оставаться в форме, насколько это возможно, если я пойду в другой клуб. Я пока жду. Возможно, я в списке «Барселоны», но конкретики нет.