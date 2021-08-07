Нидерландский арбитр Бьорн Кайперс провел последний матч в своей карьере
23:17
Арбитр Бьорн Кайперс завершил карьеру. Последним матчем для него стала игра за Суперкубок Нидерландов «Аякс» — ПСВ (0:4).
Кайперс начал карьеру футбольного арбитра в 2002 году. 48-летний нидерландец работал на двух чемпионатах мира (2014, 2018), трех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020).
Он обслуживал матчи Суперкубка УЕФА (2011), финала Лиги Европы (2013, 2018), финала Лиги чемпионов (2014) и финала Евро-2020.
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