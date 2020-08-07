«Не смог отказать Адвокату». Ван Перси вошел в тренерский штаб «Фейеноорда»
10:52
Бывший форвард Робин ван Перси стал тренером «Фейенорда», сообщается на официальном сайте клуба.
37-летний голландец будет работать в клубе с нападающими.
— На самом деле я собирался присоединиться к тренерскому штабу в прошлом сезоне, но повлиял коронавирус, — цитирует ван Перси официальный сайт клуба. - Дик Адвокат позвонил мне и спросил, хочу ли я приехать. Я не смог отказать Дику.
?Ван Перси является воспитанником «Фейеноорда», голландец провел последние полтора года карьеры футболиста в команде из Роттердама. Летом 2019 года ван Перси завершил карьеру и стал экспертом на телевидении.
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