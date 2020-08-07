«Не смог отказать Адвокату». Ван Перси вошел в тренерский штаб «Фейеноорда»

Бывший форвард Робин ван Перси стал тренером «Фейенорда», сообщается на официальном сайте клуба.

37-летний голландец будет работать в клубе с нападающими.

— На самом деле я собирался присоединиться к тренерскому штабу в прошлом сезоне, но повлиял коронавирус, — цитирует ван Перси официальный сайт клуба. - Дик Адвокат позвонил мне и спросил, хочу ли я приехать. Я не смог отказать Дику.