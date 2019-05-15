"Наслаждаюсь контрактом с "Аяксом". Эрик тен Хаг - о своем будущем

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что наслаждается работой с клубом из Амстердама. Ранее сообщалось, что на 49-летнего голландского специалиста претендует "Барселона".

- У меня есть контракт с "Аяксом", и я наслаждаюсь им, - приводит слова тен Хага Squawka News. - Мы работаем над будущим команды, поэтому я не думаю о другом сейчас.

Напомним, "Аякс" в текущем сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где не смог пройти "Тоттенхэм". В чемпионате Голландии амстердамский клуб занимает 1-е место, имея в активе 83 очка после 33 туров.

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