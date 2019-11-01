Нападающий «Витесса» и Промес попали в команду месяца чемпионата Голландии

Стала известна символическая сборная игроков октября в чемпионате Голландии, сообщает Fox Sports. В список 11 лучших попали нападающий «Витесса» Бриан Линссен и форвард «Аякса» Квинси Промес.

На счету 29-летнего Линссена два гола в трех матчах прошедшего месяца.

Полностью сборная лучших игроков октября выглядит следующим образом: Падт («Гронинген») — Чиборра («Хераклес), Блинд, Фелтман (оба — «Аякс»), Херкенс («Виллем II») — Линссен («Витесс»), Махер («Утрехт»), Димерс («Фортуна») — Сисс («Фортуна»), Вучкич («Твенте»), Промес («Аякс»).

? | Dit is het Eredivisie-elftal van de Maand oktober.



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