Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

6 сентября, 18:01

Нападающий «Аякса» Броббей заявил, что тен Хаг предлагал ему перейти в «Манчестер Юнайтед»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Аякса» Брайан Броббей заявил, что летом Эрик тен Хаг предлагал ему перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Клуб мечты? «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг отправлял мне сообщение, в котором сказал, что хотел бы видеть меня в «Манчестер Юнайтед». Но я еще не закончил свои дела в «Аяксе», сначала я хочу показать что-то здесь, — приводит слова Броббея Goal со ссылкой на ESPN.nl.

20-летний футболист этим летом подписал контракт с «Аяксом» до лета 2027 года.

Броббей с 8 лет выступал за голландский клуб, а в 2021 году ушел свободным агентом в «Лейпциг». В минувшем сезоне форвард провел 9 матчей за немецкую команду и не отметился результативными действиями, после чего ушел в аренду в «Аякс», где отметился 7 мячами за 11 встреч в эредивизи.

Источник: https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt97f4a47ccd17d871

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа A
Наполи
Ливерпуль

24%

1.86

ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

2.00
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Интер
Бавария

П2

32%

1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Читайте также
Жена Рыбуса выложила фото в пикантной сетчатой накидке
Тормоза: почему ломаются и как надо облуживать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Аяксе» назвали слухами новость об интересе к Захаряну в летнее трансферное окно
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости