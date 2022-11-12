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12 ноября, 15:55

Коди Гакпо заявил, что остаться в ПСВ до конца текущего сезона. Игроком интересуется «МЮ»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающего ПСВ Коди Гакпо сообщил, что планирует остаться в голландском клубе до конца текущего сезона.

«Я думаю, что в конце текущего сезона я буду готов сделать новый шаг. Мне кажется, что я уже был готов к этому в начале сезона. «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Для меня было бы честью играть там, но я также должен понять, какая команда подойдет мне больше», — приводит слова Гакпо NOS.

Ранее сообщалось, «Манчестер Юнайтед» может зимой подписать 23-летнего футболиста за 50 миллионов евро. Также главным претендентом на Гакпо является «Лидс». Потенциальная сумма сделки оценивает в 30 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Гакпо провел 23 матча за ПСВ, в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: NOS

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