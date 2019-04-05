"Надеюсь на интересную и равную игру". Слуцкий - о матче с ПСВ

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий перед матчем 29-го тура чемпионата Голландии против ПСВ заявил, что надеется на равную игру. Российский специалист добавил, что его команда постарается воспользоваться слабостями соперника.

- Это сильный противник, который по делу лидирует в турнирной таблице, - приводит слова Слуцкого официальный сайт "Витесса". - Надеюсь, что мы проведем интересный и равный матч, сохранив тот уровень игры, которой был у нас во втором тайме встречи с АЗ (2:2 - Прим. "СЭ"). У нас есть проблемы с игрой "на ноль". Но мы проанализировали соперника и постараемся воспользоваться его слабостями.

ПСВ располагает топ-игроками в атаке: Де Йонг очень хорош при борьбе на втором этаже, а Лосано и Бергвайн отлично используют пространство.

"Витесс" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 70 очков. ПСВ с 70 баллами располагается на первой строчке.

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