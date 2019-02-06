Молодежка "Витесса" разгромно проиграла "Челси"

Игроки молодежной команды "Челси" (до 18 лет) посетили тренировочную базу "Витесса". Лондонцы провели контрольный матч со смешанной сборной голландского клуба из представителей команд до 17 и 19 лет.
Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Челси".
Напомним, что возглавляет "Витесс" российский тренер Леонид Слуцкий, в его штаб входят Алексей и Василий Березуцкие и Олег Яровинский.
Vanmiddag kwam @ChelseaFC U18 op bezoek voor een oefenpot tegen Vitesse. Vitesse trad aan met een combinatie-elftal met spelers van 017 en 019.– Vitesse (@MijnVitesse) 6 февраля 2019 г.
🙄 Het resultaat was minder. Vitesse verloor met 0-3 van de Engelsen.#Academi pic.twitter.com/MjGIFhNe4Q
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