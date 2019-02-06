Молодежка "Витесса" разгромно проиграла "Челси"

Игроки молодежной команды "Челси" (до 18 лет) посетили тренировочную базу "Витесса". Лондонцы провели контрольный матч со смешанной сборной голландского клуба из представителей команд до 17 и 19 лет.

Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Челси".

Напомним, что возглавляет "Витесс" российский тренер Леонид Слуцкий, в его штаб входят Алексей и Василий Березуцкие и Олег Яровинский.