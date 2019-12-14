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Младший сын Патрика Клайверта подписал контракт с «Утрехтом»

20:55
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Защитник Рубен Клайверт заключил профессиональный контракт с «Утрехтом». Соглашение с 18-летним игроком рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Рубен является младшим сыном бывшего нападающего сборной Голландии Патрика Клайверта. А его старший брат, Джастин, выступает за «Рому».

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