Младший сын Патрика Клайверта подписал контракт с «Утрехтом»
20:55
Защитник Рубен Клайверт заключил профессиональный контракт с «Утрехтом». Соглашение с 18-летним игроком рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
?? Ruben Kluivert = #fcutrecht!— FC Utrecht (@fcutrecht) December 14, 2019
De 18-jarige verdediger heeft in de Domstad zijn eerste profcontract getekend.
Lees er meer over ? https://t.co/pUdlF1Hw1w pic.twitter.com/yk8FGUnCLM
Рубен является младшим сыном бывшего нападающего сборной Голландии Патрика Клайверта. А его старший брат, Джастин, выступает за «Рому».
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