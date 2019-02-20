Милота дня. Ван Перси обожает детей

Нападающий "Фейеноорда" Робин ван Перси поздоровался со всеми детьми, которые сопровождают футболистов при выходе на поле, перед началом матча 22-го тура чемпионата Голландии против "Гронингена"​ (0:1).

35-летний форвард поприветствовал каждого ребенка, а некоторый даже обнял.

– Эти парни вызвали огромную улыбку на моем лице, – подписал видео в своем Твиттере ван Перси.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 23 матчах за "Фейноорд", забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.