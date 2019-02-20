Милота дня. Ван Перси обожает детей

Нападающий "Фейеноорда" Робин ван Перси поздоровался со всеми детьми, которые сопровождают футболистов при выходе на поле, перед началом матча 22-го тура чемпионата Голландии против "Гронингена" (0:1).
35-летний форвард поприветствовал каждого ребенка, а некоторый даже обнял.
– Эти парни вызвали огромную улыбку на моем лице, – подписал видео в своем Твиттере ван Перси.
В текущем сезоне нападающий сыграл в 23 матчах за "Фейноорд", забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.
Not sure who was happier to see who! These guys brought a huge smile to my face though. 😁 pic.twitter.com/55Bm3XQdSo– Robin van Persie (@Persie_Official) 20 февраля 2019 г.
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