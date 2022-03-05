Матч «Витесс» — «Спарта» прерван из-за нападения болельщика на игрока

Матч 25-го тура чемпионата Нидердандов «Витесс» — «Спарта» был прерван.

В концовке игры фанат «Витесса» выбежал на поле, чтобы попытаться напасть на вратаря соперников Мадйка Окойе, но затем убежал обратно на трибуны.

Затем в Окойе с трибун прилетела бутылка с водой. На стадионе начались беспорядки. Игроки в знак протеста перестали играть и просто перекатывали мяч. Судья остановил игру.

Во время остановки игры счет был 1:0 в пользу «Спарты».