Мартин Йол получил работу в «АДО ден Хаг»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма», «Аякса» и «Фулхэма» Мартин Йол будет работать в «АДО ден Хаге». 63-летний специалист, который в 2015-2017 годах был членом наблюдательного совета клуба, назначен техническим консультантом, сообщает официальный сайт команды.

Накануне главным тренером «Ден Хага» был назначен английский специалист Алан Пардью.

На данный момент клуб занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.