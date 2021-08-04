Луи ван Гал рассказал, почему его назначили главным тренером сборной Нидерландов

Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о назначении на пост.

«Нидерландский футбол всегда был мне близок, а работа главным тренером сборной страны, на мой взгляд, является ключевой должностью в развитии нашего футбола.

Времени до матчей мало, и они будут очень важны для попадания на ЧМ-2022. Поэтому сейчас все внимание будет уделяться игрокам и подходу к работе. Для этого меня и назначили", — приводит слова ван Гала пресс-служба сборной.

Луи ван Гал уже работал со сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2014.

Ранее главным тренером сборной был Франк де Бур, который покинул пост после Евро-2020.