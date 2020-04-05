Луи ван Гал: «Есть клубы, которые используют пандемию в своих интересах»

Известный голландский тренер Луи ван Гал выступил против остановки чемпионата Голландии. Он раскритиковал предложение «Аякса» завершить турнир из-за пандемии коронавируса вопреки рекомендации УЕФА доиграть национальные чемпионаты.

— УЕФА и ФИФА готовы скорректировать свои правила и предложить выход, — цитирует Algemeen Dagblad ван Гала. — Можно будет изменить календарь следующего сезона. Но нельзя остановить чемпионат сейчас. Не может быть такого, чтобы после 25 туров «Аякс» был признан чемпионом. У АЗ столько же очков, позади только три четверти сезона. Это не имеет смысла. Есть клубы, которые используют кризис из-за коронавируса в своих собственных интересах.