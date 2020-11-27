Лучший бомбардир голландского НАКа серьезно поранил ноги после того, как застрял в душевой кабине
Форвард голландского клуба НАК Сидни ван Хойдонк получил травмы ног после того, как застрял в душевой кабине, сообщает nu.nl.
20-летний лучший бомбардир команды из второго дивизиона попытался выбраться из душевой кабины, однако стеклянные стенки разбились и поранили ноги игрока. В итоге футболист пропустит матч команды против «Осс», который пройдет сегодня.
Douche deur geklapt tijdens het douchen waardoor ik er helaas niet bij kan zijn vanavond.— sydney van hooijdonk (@sydneyvh17) November 27, 2020
Succes boys ??? @NACnl pic.twitter.com/lkJM32c6XY
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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