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Лучший бомбардир голландского НАКа серьезно поранил ноги после того, как застрял в душевой кабине

20:09
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Форвард голландского клуба НАК Сидни ван Хойдонк получил травмы ног после того, как застрял в душевой кабине, сообщает nu.nl.

20-летний лучший бомбардир команды из второго дивизиона попытался выбраться из душевой кабины, однако стеклянные стенки разбились и поранили ноги игрока. В итоге футболист пропустит матч команды против «Осс», который пройдет сегодня.

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