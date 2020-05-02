«Лучше 12 или 14 клубов в чемпионате, а не 20». Голландские бургомистры за сокращение лиги

Бургомистр Бреды Паул Депла высказался против расширения высшей голландской лиги до 20 клубов. По его мнению, в нынешних условиях в чемпионате должны играть максимум 12 или 14 команд.

Депла говорил от имени тех бургомистров, кто входит в группу советников при Королевском футбольном союзе Нидерландов.

— И без коронавируса календарь чемпионата очень тесен, — цитирует чиновника AD. — Обычно мы начинаем в середине августа, а в этом году правительство отменило все турниры до 1 сентября. Это минус две недели минимум. Если расширить чемпионат за счет прихода «Де Графсхапа» и «Камбюра», придется искать дни для дополнительных четырех туров. Где их взять? Нужно не забывать о чемпионате Европы и интересах наших команд, выступающих в еврокубках. Вспомните, как пришлось переносить игры из-за «Аякса». Чтобы быть гибче, нужно не увеличивать число клубов, а уменьшать — до 14 или 12. Не нужно сравнивать нас с Англией, Испанией и Италией. В каждой стране свои особенности, свои законы охраны правопорядка, где-то играют в Рождество. (Александр Бобров)