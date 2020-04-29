Лидеры второго голландского дивизиона будут оспаривать итоги сезона в суде

«Камбюр» и «Де Графсхап», занимающие первое и второе место во втором голландском дивизионе, подадут в суд. Они будут оспаривать решение о завершении сезона в стране и подведение его итого согласно текущей таблице. Ранее сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Согласно принятому решению, обмена между лигами по итогам сезона не будет, и оба клуба не смогут подняться в элитный дивизион. Как сообщает голландское издание De Gelderlander, «Камбюр» и «Де Графсхап» обратятся в суд, чтобы оспорить постановление Федерации футбола Голландии. Клубы готовы сотрудничать друг с другом в этом деле. Они обратились к известному юристу Дольфу Сегару. В 2016 году он помог «Твенте» получить лицензию на сезон, когда клуб хотели понизить в классе из-за финансовых махинаций.

— Решение об итогах сезона должно быть обоснованным и прозрачным, — сказал Сегар. — Оно должно быть как можно более приближенным к реальности, а это означает учет позиций в турнирной таблице. Если вы добавляете субъективный критерий, то вы открываете ящик Пандоры.