04:04 | Футбол — Голландия

Леонид Слуцкий зажигает под Pink. Видео

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Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий сходил на концерт американской исполнительницы Pink, которая является обладательницей трех премий "Грэмми". На одно из видео попал танец российского специалиста.

 

– Танец Леонида Слуцкого под Pink – это все, что мне нужно было увидеть сегодня вечером, – написал один из болельщиков в Twitter.

"Витесс" Слуцкого набрал 4 очка в первых 2 матчах чемпионата Голландии. Сначала команда из Арнема сыграла вничью с "Аяксом" (2:2), а затем победила "Виллем II" (2:0).

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