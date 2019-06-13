Леонид Слуцкий: "За сезон можно поставить твердую четверку"

​– Как оцените прошедший сезон для "Витесса"?

– Сверхположительно. Попробую объяснить. В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать. Причем одно из самых сильных впечатлений от сезона – то, что я никогда не видел такой большой разницы между топовыми клубами и остальными. Даже когда ЦСКА доминировал в России, победа на выезде над аутсайдером давалась не слишком-то легко. То есть не Россия – Сан-Марино (улыбается). Мы все равно добывали очки в борьбе. А в Голландии "Аякс", ПСВ и "Фейеноорд" (особенно дома) могут проиграть только либо друг другу, либо не победить остальных, потому что не реализовывают миллион моментов и пропускают какую-то контратаку. То есть чисто по игре они уступить другим командам просто не могут.

По существу, у тебя остается четвертое место. Это твой максимум, на который можешь претендовать. По составу, бюджету, традициям, инфраструктуре – да абсолютно по всему – эти три клуба всех превосходят. Они могут забрать любого мальчишку из академии того же "Витесса", хотя у нас хорошая академия. В общем, это доминирование на всех уровнях. Никогда не встречал такого разрыва внутри лиги. В РПЛ и английском чемпионшипе и близко такой разницы в классе нет.

– В Лигу Европы вы все-таки не попали.

– Думаю, за сезон нам можно было бы поставить твердую пятерку, если бы выиграли финал плей-офф у "Утрехта". Но плей-офф – это всегда такая история, что где что-то может пойти не так. Даже "Манчестер Сити" или "Барселона" не справились с плей-офф в Лиге чемпионов. Так что я бы оценил сезон на твердую четверку. На мой взгляд, он получился очень качественным. Кроме того, нужно говорить не только о спортивных итогах. Основная задача, которую передо мной ставил владелец, – развивать игроков. Причем как тех, кто находится в аренде (чтобы люди понимали, что в "Витесс" можно отдавать футболистов), так и молодежь, привлекать ребят из академии. Вот с этой целью мы справились блестяще. Ведь на начало сезона у нас только Матавж был постоянным игроком своей национальной команды, а в конце чемпионата уже 11 человек вызывались в различные сборные (юношеские и молодежные). (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Слуцкого