Леонид Слуцкий: "Я никогда не радуюсь голам, а жду решение арбитра"

В гостях у "СЭ" побывал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами.

– У меня отличные взаимоотношения с каждым арбитром, ни одной претензии, – признался Слуцкий. – Тем более есть ВАР, который очень интересен в плане эксплуатации и отношения к нему.

– Чем ВАР для вас интересен?

– Весь мир видел, как Гвардьола радовался и носился, а через несколько секунд был убит. В стране, где используется ВАР, это невозможно. Я никогда не радуюсь голам, а жду решение арбитра. Надо быть идиотом, чтобы радоваться, когда прошла минута.

Когда забил, ты понимаешь, что надо ждать и смотреть. Когда окончательно засчитали, ты уже не можешь искренне радоваться. Для меня это единственный глобальный минус ВАР. Второй – это пенальти. От момента назначения до его исполнения проходит несколько минут. Игроки не забили огромное количество пенальти, и я уверен, что это связано с психологическим выгоранием. Представляете – вы ждете, пенальти это или не пенальти – три минуты стоите и не знаете, будете ли бить или нет.

Учитывая все остальное, я не просто сторонник ВАР. Я двадцатью руками – за. Работу тренера судья часто может испортить или, наоборот, сделать более эффективной. Ты хочешь зависеть не от решения, а от объективности ситуации. Ты должен принимать ВАР со всеми его плюсами и минусами. В его необходимости у меня никаких сомнений нет. (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Слуцкого