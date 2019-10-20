Леонид Слуцкий: «Я не смотрю на рекорды»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после победы над «Венло» (4:0) в 10-м туре чемпионата Голландии прокомментировал тот факт, что команда из Арнема показала лучший результат в истории за этот отрезок.

— Я не смотрю на рекорды, — цитирует Слуцкого Voetbal International. — Больше думаю об играх и о том, что можно улучшить. Я боялся этой игры из-за международной паузы. У нас часто бывают трудные времена после таких перерывов. В прошлый раз мы проиграли ПСВ со счетом 0:5.

«Витесс» Слуцкого установил историческое достижение