Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Леонид Слуцкий: «Я не смотрю на рекорды»

07:30
Теги:

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после победы над «Венло» (4:0) в 10-м туре чемпионата Голландии прокомментировал тот факт, что команда из Арнема показала лучший результат в истории за этот отрезок.

— Я не смотрю на рекорды, — цитирует Слуцкого Voetbal International. —  Больше думаю об играх и о том, что можно улучшить. Я боялся этой игры из-за международной паузы. У нас часто бывают трудные времена после таких перерывов. В прошлый раз мы проиграли ПСВ со счетом 0:5.

«Витесс» Слуцкого установил историческое достижение

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир