Леонид Слуцкий: «Всегда сложно работать без единомышленников»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему пригласил Алексея и Василия Березуцких в качестве помощников.

— Ситуация такая, что когда братья уже понимали, что заканчивают карьеры, то должны были понять для себя, что дальше, — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ». — Это футболисты нового поколения, которые заканчивают и не пойдут сразу работать куда-то хоть за какие-то деньги.

Им предложили работать детскими тренерами в ЦСКА. Но они честно сказали, что им не хватает опыта.

Когда узнал об этом, я предложил им пойти ко мне в помощники. Потому что всегда сложно работать без единомышленников. Учитывая, что мы семь лет проработали в ЦСКА, то я точно понимал, что они разделяют мои идеи.

Мы можем рубиться по каким-то моментам на разборе игр. Делаем паузу и начинаем спорить. Даже голландцы выходят. Потому что мы для них слишком громкие. Может стоят крик, шум, мат. Но в таком споре принимаем решения.

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