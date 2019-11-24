Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Леонид Слуцкий: «Волнуюсь ли я за свое место? Никогда этого не делаю»

23:00
Теги:

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий понимает болельщиков команды, которые требуют его отставки после поражения в чемпионате Голландии от «Спарты» (0:2). Этот проигрыш стал четвертым подряд для «Витесса», и появились слухи о возможном увольнении россиянина.

Кейсуке Хонда: первый матч в&nbsp;голландской команде Леонида Слуцкого.Слуцкий проиграл четвертый матч подряд. «Витессу» не помог даже Хонда

— Я не испытывал такого ранее, — цитирует Omroep Gelderland Слуцкого. — Это очень больно. Но мы должны продолжать усердно работать. После каждого поражения теряется уверенность. Это тяжело для команды и болельщиков. Я понимаю реакцию фанатов. Это нормально в такой ситуации. Волнуюсь ли я за свое место? Никогда этого не делаю. Зачем усиливать давление? Меня интересует только то, как улучшить качество игры. О себе никогда не беспокоюсь. Только смотрю на команду. Но ситуация болезненная.

Спарта Р — Витесс

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир