Леонид Слуцкий: «Волнуюсь ли я за свое место? Никогда этого не делаю»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий понимает болельщиков команды, которые требуют его отставки после поражения в чемпионате Голландии от «Спарты» (0:2). Этот проигрыш стал четвертым подряд для «Витесса», и появились слухи о возможном увольнении россиянина.

— Я не испытывал такого ранее, — цитирует Omroep Gelderland Слуцкого. — Это очень больно. Но мы должны продолжать усердно работать. После каждого поражения теряется уверенность. Это тяжело для команды и болельщиков. Я понимаю реакцию фанатов. Это нормально в такой ситуации. Волнуюсь ли я за свое место? Никогда этого не делаю. Зачем усиливать давление? Меня интересует только то, как улучшить качество игры. О себе никогда не беспокоюсь. Только смотрю на команду. Но ситуация болезненная.