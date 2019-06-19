Леонид Слуцкий: "В Европе часто случается, что спортивный директор может стать главным тренером"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" рассказал, кем видит в будущем своего помощника Олега Яровинского. По его словам, он сможет стать уникальным специалистом.

– А кем он хочет быть?

– Если спросите, как я его вижу… На мой взгляд, он получает фантастический тренерский опыт европейского уровня, находясь внутри команды, где каждый день участвует во всех процессах, полноправно участвует в обсуждениях, тренировках, моделировании, подготовке теоретических занятий. В Европе очень часто случается, что спортивный директор может стать главным тренером, Зидан – самый яркий пример. Таких примеров огромное количество, особенно в Голландии – тут вообще популярно, что главный тренер имеет в своем резюме пост спортивного директора академии. У нас я не знаю ни одного спортивного директора академий, который потом работал бы главным тренером. Олег получает потрясающие знания, так что через несколько лет это будет спортивный директор с очень глубоким пониманием футбольных процессов и оценки игроков. Он знает огромное количество языков.

– Он и голландский знает?

– Спустя год уже свободно говорит. (Отдел футбола "СЭ")

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