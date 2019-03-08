Леонид Слуцкий: "У "Витесса" есть слабые места в оборонительной тактике"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью клубной пресс-службе рассказал о об уровне тактической выучки команды в атаке и обороне, сообщает официальный Твиттер голландского клуба.

– "Витесс" может играть в позиционный футбол, после длинных переводов и быстрых атак через фланги или центральную зону. Но если вы спросите меня о защитных построениях и оборонительной тактике, то, конечно, как и у любой команды у нас есть в этом свои слабые места, – сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.

"Витесс" занимает пятое место с 39 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии после 24 туров. В воскресенье, 10 марта, "Витесс" на своем поле сыграет с "Фейеноордом".

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