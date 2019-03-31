Леонид Слуцкий: "Три гола для "Витесса" недостаточно, чтобы выиграть"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча против "Ден Хага" (3:3) отметил, что разочарован результатом. Он похвалил 18-летнего нападающего Томаса Бейтинка, который впервые вышел в стартовом составе и сделал хет-трик.

- Я разочарован результатом. Думаю, мы заслуживали большего, - приводит Fox Sports слова Слуцкого. - Такое случается не в первый раз в этом сезоне. И снова это происходит из-за простыъ ошибок. Три гола для нас недостаточно, чтобы выиграть.

Бейтинк? Он заслужил свой шан на тренировках. Для меня не важно, сколько игроку лет и чего он добился раньше. Если он хорошо работает на тренировке, то заслуживает выйти в стартовом составе. У нас не особенная команда. У нас нет пианистов, для которых остальные должны тягать рояль.