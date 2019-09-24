Леонид Слуцкий: «Сотрудник «Витесса», сказал, что мой Instagram за один день набрал больше подписчиков, чем аккаунт клуба за все время»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своей странице в Instagram. На россиянина подписаны более 170 тысяч пользователей.

— Если я открою свой Instagram, это будет для удовольствия, потому что стараюсь показывать тренеров как нормальных людей, — приводит слова Слуцкого FOX Sports. - Сотрудник нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков, чем аккаунт «Витесса» за все время. Он был расстроен, но я сказал, что это не моя вина. Дело в том, что Россия — большая страна.

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