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Леонид Слуцкий: «Собираемся попытаться переломить ситуацию в ближайшем матче»

29 ноября 2019, 19:58
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Голландии с «Херенвеном». Встреча пройдет в пятницу, 29 ноября.

— Мы много говорили с командой на этой неделе, и все мы недовольны текущей ситуацией, — приводит vitesseinside.nl слова Слуцкий. — Мы собираемся попытаться переломить ситуацию в ближайшем матче, потому что ситуация, в которой мы сейчас находимся, является болезненной для нас. Как я уже сказал — мы много говорили и искали решение. Мы должны отреагировать на сложившуюся ситуацию завтра на поле.

Напомним, что болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого после поражения в чемпионате Голландии от «Спарты» (0:2). Этот проигрыш стал четвертым подряд для команды, и появились слухи о возможном увольнении россиянина.

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