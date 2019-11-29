Леонид Слуцкий: «Собираемся попытаться переломить ситуацию в ближайшем матче»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Голландии с «Херенвеном». Встреча пройдет в пятницу, 29 ноября.

— Мы много говорили с командой на этой неделе, и все мы недовольны текущей ситуацией, — приводит vitesseinside.nl слова Слуцкий. — Мы собираемся попытаться переломить ситуацию в ближайшем матче, потому что ситуация, в которой мы сейчас находимся, является болезненной для нас. Как я уже сказал — мы много говорили и искали решение. Мы должны отреагировать на сложившуюся ситуацию завтра на поле.

Напомним, что болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого после поражения в чемпионате Голландии от «Спарты» (0:2). Этот проигрыш стал четвертым подряд для команды, и появились слухи о возможном увольнении россиянина.