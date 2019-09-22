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Леонид Слуцкий: «Реал» покупает дорогих игроков, но все равно проигрывает». «Витесс» выиграл, но теряет важных футболистов»

02:02
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Фортуной» (4:2) в 7-м туре чемпионата Голландии.

— «Реал» покупает очень дорогих игроков, и все равно проигрывает. Мы выиграли сегодня, но теряем важных футболистов.

Ранее «Витесс» продал в «Зенит» защитника Вячеслава Караваева.

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