Леонид Слуцкий: «Реал» покупает дорогих игроков, но все равно проигрывает». «Витесс» выиграл, но теряет важных футболистов»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Фортуной» (4:2) в 7-м туре чемпионата Голландии.

— «Реал» покупает очень дорогих игроков, и все равно проигрывает. Мы выиграли сегодня, но теряем важных футболистов.

Slutsky: "Real Madrid koopt ook hele dure spelers, en verliest alsnog. Wij winnen vanavond, terwijl we belangrijke spelers verloren zijn".



Ontken dat maar eens — Vitesse ❤️Dick(oh) (@YB_Eagle) September 21, 2019

Ранее «Витесс» продал в «Зенит» защитника Вячеслава Караваева.

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