Леонид Слуцкий: "Продолжаю работать в голландском клубе"

– По ходу сезона вас звали в другие клубы?

– Вы говорите про Россию или вообще?

– Вообще. Но потом мы, конечно, хотели бы уточнить про Россию.

– На мой взгляд, вообще неэтично говорить о том, звали меня куда-то или нет. Какой смысл? У меня двухлетний контракт с "Витессом". Я намерен его отработать до конца. Так что зачем рассуждать о каких-то косвенных предложениях? У тебя либо есть конкретный вариант и какой-то клуб готов выкупить у "Витесса" твой контракт, или нет. Я продолжаю работать в голландском клубе. Иными словами, такого варианта, из-за которого я готов разорвать свое соглашение с "Витессом", нет. (Отдел футбола "СЭ")

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