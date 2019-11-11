Леонид Слуцкий: «Прекратил изучать голландский через три занятия»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью голландскому телевидению рассказал, почему не продвинулся в изучении голландского языка.

— Прекратил через три занятия. Когда речь зашла о цифрах. Потому что в России или в Англии говорят «шестьдесят пять». А у вас — «пять и шесть десятков». Это просто разрушало мне мозг. Мой очень старый русский мозг.

На этом я сказал: «Спасибо, с меня хватит». Два года назад я не говорил и на английском. Потратил очень много времени. В моем возрасте очень сложно пытаться изучать новый язык. Я понял, что для меня это слишком. «Goeie bol. Links. Rechts. Ja. Nee. Graag gedaan», — этого достаточно.

— В Арнеме вы снимаете квартиру.

— Да, мое самое любимое место в ней — диван. Я ленивый. Если есть выбор между тем, чтобы провести время стоя или сидя, то я лучше присяду. А если есть выбор между тем, чтобы посидеть или полежать, то лучше полежать.

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