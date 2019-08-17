Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после победы над «Зволле» (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Голландии пошутил по поводу лидерства его команды в турнирной таблице первенства, сообщает NOS.

«Говорите, что «Витесс» лидирует в турнирной таблице? Отлично, думаю, что Лига чемпионов у нас в кармане! Если бы турнир завершился прямо сейчас, то мы бы попали в турнир напрямую.

Если говорить серьезно, то прошло всего три игры. В прошлом сезоне если «Витесс» начинал игру неважно, то продолжал играть в этом состоянии. В перерыве я напомнил команде, что такое недопустимо. Можно быть готовым физически не на 100 процентов, но нужно выигрывать матчи при любых обстоятельствах. Если мы претендуем на что-то серьезное, мы должны побеждать любым способом — благодаря индивидуальному мастерству, реализации стандартов или командной игре. Я доволен реакцией во втором тайме, мы сыграли действительно хорошо", — цитирует Слуцкого NOS.

«Слуцкий > Гвардьола». Реакция фанатов на лидерство «Витесса» в чемпионате Голландии