Леонид Слуцкий: "Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" оценил перспективы полузащитника Мартина Одегарда. По его словам, он способен достичь уровня Кристиана Эриксена.

– Одегард вернется на топ-уровень?

– Наверное, Мартин еще не подтвердил это, но он уже возвращается. Я знаю, где он продолжит карьеру, это будет клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.

– Мартин – потенциально игрок уровня Криштиану Роналду?

– Нет, пониже, конечно. Это не Роналду, не Месси, не Мбаппе и не Азар, но он может выйти на уровень, например, Кристиана Эриксена.

– А Головин способен выйти на уровень Эриксена?

– Да. Я, кстати, много в этом году подсознательно сравнивал Головина и Одегарда. Один в чем-то сильнее другого, а тот превосходит первого по какому-то иному качеству, но в целом это вполне сопоставимые фигуры. (Отдел футбола "СЭ")

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