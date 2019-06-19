Леонид Слуцкий: "Оценю прошедший сезон для "Витесса" сверхположительно"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" оценил прошедший сезон для команды. Клуб из Арнема стал пятым в регулярном чемпионате Голландии, а в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы уступил "Утрехту".

– Как оцените прошедший сезон для "Витесса"?

– Сверхположительно. Попробую объяснить. В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать. Причем одно из самых сильных впечатлений от сезона заключается в том, что я никогда не видел такой большой разницы между топовыми клубами и остальными. Даже когда ЦСКА доминировал в России, победа на выезде над аутсайдером давалась не слишком-то легко. А в Голландии "Аякс", ПСВ и "Фейеноорд" (особенно дома) могут проиграть только либо друг другу, либо не победить остальных, не реализовав миллион моментов и пропустив какую-то контратаку. По игре они уступить другим командам просто не могут.

По существу, у тебя остается четвертое место. Это твой максимум, на который можешь претендовать. По составу, бюджету, традициям, инфраструктуре – да абсолютно по всему – эти три клуба всех превосходят. Они могут забрать любого мальчишку из академии того же "Витесса", хотя у нас хорошая академия. В общем, это доминирование на всех уровнях.

– В Лигу Европы вы не попали.

– Думаю, за сезон нам можно было бы поставить твердую пятерку, если бы выиграли финал плей-офф у "Утрехта". Но плей-офф – это всегда такая история, что где-то что-то может пойти не так. Даже "Манчестер Сити" и "Барселона" не справились с плей-офф в Лиге чемпионов. Так что я оценил бы сезон на твердую четверку. На мой взгляд, он получился очень качественным.

Кроме того, нужно говорить не только о спортивных итогах. Основная задача, которую передо мной ставил владелец, – развивать игроков. Причем как тех, кто находится в аренде (чтобы люди понимали, что в "Витесс" можно отдавать футболистов), так и молодежь, привлекать ребят из академии. Вот с этой целью мы справились блестяще. Ведь на начало сезона у нас только Матавж был постоянным игроком своей национальной команды, а в конце чемпионата уже 11 человек вызывались в различные сборные (юношеские и молодежные). (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Слуцкого