Леонид Слуцкий: "Никогда больше не буду говорить о судьях в таком тоне"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что больше не будет говорить о судьях в резком тоне. Российский специалист после матча 29-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3) назвал главного арбитра встречи Сердара Гезюбюйюка "высокомерным и эгоистичным". На послематчевой пресс-конференции Слуцкий предположил, что, возможно, Гезюбюйюк "не любит толстых и светловолосых".

- Я сказал то, что хотел сказать. - приводит слова Слуцкого omroepgelderland.nl. - В любом случае, я больше никогда не буду говорить о судьях в таком тоне. И, возможно, он не будет столько свистеть в наших матчах в ближайшие годы.

Напомним, Слуцкий был дисквалифицирован на один матч чемпионата Голландии после критики в адрес арбитра. "Витесс" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка после 29 туров.

Леонид Слуцкий: "Он возомнил себя богом! Это худший арбитр в мире!" //

"Возможно, он не любит толстых или лысых". Как Слуцкий разнес судью