Леонид Слуцкий: "Нет никакой паники от ситуации "Витесса". Я же не 16-летняя девочка"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий отметил, что в его карьере были и более трудные ситуации, чем то, что сейчас происходит в его команде. Он добавил, что клуб должен улучшить результаты.

- В моей карьере были и более сложные ситуации, чем эта, - приводит Omroep Gelderland слова Слуцкого. - Нет никакой паники. Какие для этого могут быть предпосылки? Я же не 16-летняя девочка. Я доверяю своей команде, у нас очень хороший коллектив. Мы должны улучшить наши результаты.

10 февраля "Витесс" уступил "Гронингену" в матче 21-го тура чемпионата Голландии, пропустив на заключительной минуте встречи. В последних четырех играх команда Леонида Слуцкого потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

После игры российский специалист провел экстренную встречу с руководством клуба. На ней обсудили спад в игре команды и ее плохие результаты. Функционеры недовольны тем, что "Витесс" играет в оборонительный футбол. Похожее мнение высказывают и фанаты желто-черных: они считают, что команда не демонстрирует зрелищную игру.

Напомним, Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

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