Леонид Слуцкий: "На данный момент есть шесть человек, которые точно покинут "Витесс"

В гостях у "СЭ" побывал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами.

– Говорят, что "Витесс" покинут чуть ли не 16 игроков. Сколько уйдут на самом деле?

– Точно могу сказать, что нас покинули арендованные игроки – Одегард из "Реала", Кларк-Солтер, Эдуарду и Мусонда из "Челси". Еще у нас в аренде есть нападающий из "Андерлехта" Дауда, мы ведем переговоры о продлении соглашения. Сам игрок, вроде бы, не против. У ван дер Верффа и Бюттнера закончились контракты. На данный момент есть шесть человек, которых точно не будет в команде. Вполне допускаю, что клуб кого-то продаст, потому что живет за счет этого. Возможно, "Витесс" покинут футболисты, которые не получали достаточного игрового времени. (Отдел футбола "СЭ")

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