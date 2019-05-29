Леонид Слуцкий: "Когда недостаточно свежести, трудно доминировать на поле"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Утрехта" в финале плей-офф за место в Лиге Европы посетовал на травмы и усталость. Команда российского специалиста проиграла во вторник (0:2), а на прошлой неделе в первой встрече сыграла вничью (1:1).

- Это был очень долгий сезон для нас – много травм, усталость, - цитирует FOX Sports Слуцкого. - Нам пришлось использовать игроков, которые очень мало тренировались после возвращения в створ. Когда недостаточно свежести, трудно доминировать на поле.

Напомним, Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года, подписав двухлетний контракт.

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