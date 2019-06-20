Леонид Слуцкий: "Когда изначально атакующая группа превосходит оборонительную, сидишь и думаешь: пропустим по любому"

В гостях у "СЭ" побывал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами.

– В чем преимущество нашего чемпионата? Что Россия может противопоставить? Голландия – атакующий футбол, немцы – дисциплину. А мы что?

– Только тактику. Но мне сложно говорить про тренды. В условном чемпионшипе собрано большое количество темнокожих защитников с хорошей скоростью. Это их специфика. Чем мы можем компенсировать? Когда-то потрясающим уровнем физической формы. Что сейчас? Не могу сказать, что у нас есть какое-то качество, которое принципиально выделяет российский футбол. Голландия – это не просто атакующий футбол. Там в каждой команде атакующая группа намного превосходит оборонительную. Могу назвать огромное число примеров переходов из средних клубов игроков атаки в другие чемпионаты. Последний пример Намли в "Краснодар". А вот защитник из "Зволле" никогда не перейдет в европейский клуб. И когда изначально атакующая группа превосходит оборонительную, сидишь и думаешь: пропустим по любому. Это значит нужно забить больше. Какой бы ты ни был тренер, должен делать ставку на это. (Отдел футбола "СЭ")

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