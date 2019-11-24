Леонид Слуцкий: «Когда идет череда поражений, трудно сохранять уверенность»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Спарты» (0:2) в матче чемпионата Голландии. Это проигрыш стал для его команды четвертым подряд.

— Это была сложная игра, — цитирует Fox Sports Слуцкого. — У нас были моменты, но если вы их не используете, то использует соперник. Если не забиваешь, трудно победить. Мы контролировали игру в первом тайме. Но когда идет череда поражений, трудно сохранять уверенность. Мы переживаем трудный период. Команда играет без уверенности. И это можно объяснить, учитывая поражения и молодость наших игроков.

Как мне дебют Кейсуке Хонды? Если что-то меняешь, не все сразу начинает работать. Мы должны дать время. Нужно продолжать работать, чтобы что-то поменять.