Леонид Слуцкий: «Хонда должен стать мостом между полузащитой и атакой, каким был Эдегор»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал подписание контракта с Кейсуке Хондой. Бывший полузащитник ЦСКА перешел в клуб из Арнема на правах свободного агента и сгодня был официально презентован.

— Он должен стать мостом между полузащитой и атакой, — цитирует Telegraaf Слуцкого. — Для команды это важно. В прошлом году такую роль играл Мартин Эдегор.

Он не обычный профессионал, а робот-профессионал. Он суперпрофессионал во всем. Питание, отдых, силовые тренировки — он делает все отлично.

У нас были хорошие и плохие воспоминания. Мы много выиграли с ЦСКА, хорошо понимаем друг друга, это важно для сотрудничества.