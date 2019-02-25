Леонид Слуцкий: "Федерер – самый выдающийся спортсмен на планете"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в видео на Youtube-канале телеведущего и экс-нападающего "Крыльев Советов" Евгения Савина "КраСава" рассказал о своей любви к теннису. 47-летний российский специалист назвал швейцарца Роджера Федерера самым выдающимся спортсменом на планете.

– Люблю теннис. Зимой редко играю. А летом на открытых кортах – раз в неделю в хороших погодных условиях. Мой любимый теннисист? Роджер Федерер. Столько лет держится в топе. Считаю, что Федерер – самый выдающийся спортсмен на планете, – сказал Слуцкий в беседе с Савиным на Youtube-канале "КраСава".

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